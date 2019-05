Op Karakter volgt vijf Rijnmonders die meedoen aan de Alpe d'HuZes

Doorgaan, niet opgeven en afzien. Jaarlijks bedwingen duizenden Nederlanders fietsend, hardlopend of wandelend de Franse berg Alpe d’Huez. Ze zamelen daarmee geld in voor onderzoek naar kanker.

In de documentaireserie Op Karakter volgt RTV Rijnmond vanaf zaterdag vijf sportievelingen uit de regio die trainen om mee te doen aan de Alpe d'HuZes.

De hoofdpersonen in de serie maken deel uit van de groep Rotterdam Fund Racers, die begin juni afreizen naar Frankrijk.

Zo zien we Monique de Jong die borstkanker en een hersentumor overwon. Als ze traint op haar spinner bekijkt ze op Youtube filmpjes van de Alpe d'HuZes. "Ik houd helemaal niet van klimmen", vertelt ze. "Maar die berg roept wel."

Lach en traan

Annemieke Overbeke is ook een van hen. Naar eigen zeggen heeft ze voordat ze begon met trainen nooit op een fietst gezeten. Toch hoopt ze in juni meermaals de berg te bedwingen. "We helpen elkaar, met die lach en die traan, om straks daar zoveel mogelijk keren omhoog te gaan."

In de zesde aflevering bereikt de serie haar hoogtepunt met en sfeerverslag uit Frankrijk, waar documentairemaker Arjan Smilde zelf ook zesmaal de berg hoopt te beklimmen.

De serie Op Karakter begint aankomende zaterdag vanaf 17:00 uur op RTV Rijnmond. In de eerste aflevering staat Monique de Jong centraal.