Eerbetoon voor Koen Kuiper in Diergaarde Blijdorp wensdroom die uit komt

Een bijenboom en een plaquette in Diergaarde Blijdorp herinneren voortaan aan de moed die Koenraad Kuiper, de allereerste directeur van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft laten zien.

In de Chinese tuin in Diergaarde Blijdorp wordt maandag 6 mei een plaquette onthuld. Samen met de vorig jaar geplante bijenboom vormt dit een monumentje voor Koenraad Kuiper, de eerste directeur van Diergaarde Blijdorp.

Het eerbetoon aan Koen Kuiper is een initiatief van de 85-jarige Joodse Sifra Dasberg. In de Tweede Wereldoorlog was zij nog een kind. Toen haar moeder werd opgepakt omdat ze geen Davidster droeg, werd zij met hulp van de bekende Rotterdamse kunstenaar Dolf Henkes bij de familie Kuiper ondergebracht. Daar werd zij als 'nichtje' in huis genomen en heeft zij tweeënhalf jaar gewoond.

Een droom komt uit



Voor Sifra is het eerbetoon aan Koen Kuiper in de diergaarde een wensdroom die uitkomt: "Dat hier nu na zoveel jaren een boom staat voor Koen Kuiper, dat doet mij iets. Hij heeft dit zo ontzettend verdiend door zijn aard te tonen in de oorlog."

De familie Kuiper heeft in de oorlog regelmatig onderduikers in huis opgenomen. Als directeur van de nieuwe dierentuin in Blijdorp, verzette Kuiper zich actief tegen het plaatsen van borden met Verboden voor Joden.

“Pas later heb ik mij gerealiseerd wat een moed en integriteit hij heeft getoond. Er zijn maar weinig mensen die dit zouden doen."

Door het boek Het huis met de leeuwen van Tania Heimans over de oude Rotterdamse dierentuin van voor de oorlog en over de familie Kuiper, kwamen de herinneringen van Dasberg terug en heeft zij zich ingespannen voor een eerbetoon.

Met hulp van de huidige directeur van de dierentuin Erik Zevenbergen is dat gelukt: "Dit is niet zomaar een boom, dit is een bijenboom die pas in juli of augustus bloeit en bijen daarmee door de winter helpt. Het is een laatbloeier, misschien wel net zoals Sifra.", zegt Zevenbergen. Volgens Dasberg zou Koen Kuiper heel blij zijn geweest met de bijenboom. "Al die bombarie eromheen zou hij niet gewild hebben, maar die boom zou hij geweldig gevonden hebben."

