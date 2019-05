Volg Jong AZ - Sparta en FC Dordrecht - Jong FC Utrecht live op Radio Rijnmond

Royston Drenthe eerder dit seizoen in actie tegen Jong AZ. Lars Veldwijk kijkt op de achtergrond toe. (VK Sportphoto - Ruben Zegers)

Vrijdagavond staat alweer de laatste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie op het programma. Sparta gaat in Alkmaar op bezoek bij Jong AZ, FC Dordrecht ontvangt in eigen huis hekkensluiter Jong FC Utrecht. Beide duels zijn live te volgen op Radio Rijnmond.