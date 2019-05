88-jarige vrouw dupe van babbeltruc: 'Ik ben boos op hem, maar ook op mezelf'

"Ik had die man er niet in moeten laten", zucht een 88-jarige vrouw uit Hendrik-Ido-Ambacht. Ze werd donderdag slachtoffer van een babbeltruc. Een man deed zich voor als elektricien om bij haar binnen te komen en beroofde haar van haar sieraden.

"Mevrouw, ik ben van het energiebedrijf. We hebben een storing boven, mag ik even kijken of dat bij u ook zo is?" Zo wist de dader zich binnen te praten bij de vrouw, die niet met haar naam genoemd wil worden.

En inderdaad: ook in haar huis was het even later donker. "Hij kwam binnen en had blijkbaar meteen de stoppen losgedraaid. Zo gewiekst zijn ze wel", vertelt ze. Terwijl zij beneden werd gevraagd een stekker in en uit het stopcontact te halen, keek de man verderop in de woning of de stroom het weer deed. "Dan riep hij: 'doet 'ie het al?' Ik riep dan terug dat het nog niet werkte. Wist ik veel dat hij die stoppen eruit had gehaald", legt ze uit.

Kleding verplaatst

Argwaan had de vrouw niet. Dat kwam 's avonds pas, toen ze zich wilde omkleden en ontdekte dat haar kleding in de kast niet meer lag zoals ze het zelf had achtergelaten.

Haar make-up vond haar dochter een dag later terug op de grond. "Dat staat al vijf jaar op dezelfde plek. Doordat hij dat sieradendoosje open heeft moeten krijgen, is dat op de grond gevallen. Hij is als een haas weggegaan, dat gaat hij natuurlijk niet opruimen."

'Laat ze niet binnen'

Door haar verhaal te doen, hoopt de vrouw vooral anderen te waarschuwen voor deze vorm van oplichting. "Ik ben boos op hem. Maar ik ben ook boos op mezelf, dat ik dit gedaan heb. Zo ben ik helemaal niet, ik laat niemand binnen. Dat zei de wijkagent ook: het gebeurt zo vaak. Maar dit had ik nooit verwacht, zeker niet van mezelf", zegt ze. "Wat ze ook verzinnen: laat ze niet binnen."