Paul Elstak is nog lang niet uitgedraaid

Als nestor van de gabber heeft Paul Elstak recht van spreken. De man draait al mee aan de top sinds de jaren '90 en heeft klassiekers als 'Rainbow in the Sky' op zijn naam staan. Zondag is zijn verhaal te zien in de serie Party People op TV Rijnmond.

De typische muziekstijl van Elstak is ontstaan door geluiden overstuurd te maken. "Voor ons was dat een must. Dat noemden we gabber." Als hij vertelt over zijn muziek straalt het plezier van hem af.

De muziek van Elstak is door de jaren heen flink veranderd: "De eerste gabberplaat die is gemaakt, is voor nu ook langzaam. Toen was het al heel snel. De muziek wordt gewoon steeds sneller."

Zijn belangrijkste inspiratiebron? "Dat zijn films. Denk aan Freddy Kruger en Star Wars. Daar gebruikte ik samples uit. Maar ook de oude muziek van mijn vader is een inspiratie."

En de inspiratie is nog altijd niet opgedroogd. "Dat blijft gewoon komen," stelt de dj vast.

De aflevering van de dj-serie Party People met Paul Elstak is zondag 5 mei te zien op TV Rijnmond vanaf 17:20 uur en wordt elk uur herhaald.