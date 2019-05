Bosschaart in FC Rijnmond: 'Een technisch directeur neerzetten met een langetermijnvisie'

Pascal Bosschaart in FC Rijnmond

Pascal Bosschaart in FC Rijnmond: 'Een td neerzetten met een langetermijnvisie'

Nadat Joris Mathijsen bedankte voor de technisch directeur-functie bij Feyenoord, werd er vrijdag in FC Rijnmond weer uitvoerig gesproken over de opvolger van de vertrekkende Martin van Geel. Volgens gast Pascal Bosschaart moet Feyenoord iemand met een langetermijnvisie neerzetten.

Analist Geert den Ouden is het met hem eens en daarom is Robin van Persie geen optie. Dat geldt ook voor Dirk Kuyt die vorig jaar werd genoemd. ''Het is onzin om een speler meteen technisch directeur te maken.''

Pascal Bosschaart ging ook in op het huidige functioneren van Henk Fraser als trainer van Sparta en zijn wekelijkse kritiek op jeugdige spelers. ''Ik heb Fraser meegemaakt bij ADO en in mijn ogen is het een toptrainer. Ik snap waar hij heen wilt met zijn kritiek naar jonge spelers, maar hij moet daar niet te veel zijn oren naar laten hangen. Jonge spelers moet je anders benaderen, dat merk ik nu ook bij IJsselmeervogels.''

In de video is FC Rijnmond volledig terug te zien.