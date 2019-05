Zuid-Beijerlandse oorlogsveteraan in erehaag op de Dam

De 37-jarige Trouwborst was van 2002 tot 2007 in dienst als luchtmobiele infanterist en werd in 2004 uitgezonden naar Al Khidr in Irak. Hij ziet dat nog steeds als de kroon op zijn werk na lang trainen en voorbereiden.

“De uitzending was spannend, uitdagend, avontuurlijk, leuk, vervelend en soms ook angstig”, blikt Trouwborst terug. “Je wordt constant uitgedaagd om in extreme situaties te handelen.”

Bermbom

Zo maakte de Zuid-Beijerlander mee dat bij zijn konvooi een bermbom af ging. “We hebben toen gewonden afgevoerd en ervoor gezorgd dat snel hulptroepen ter plaatse kwamen.”

Een heftige gebeurtenis. Gelukkig heeft Trouwborst hier geen trauma’s aan overgehouden. “Uiteindelijk heeft de uitzending mij versterkt en zelfverzekerder gemaakt. Ik heb daar hele belangrijke beslissingen genomen die de koers van mijn verdere leven hebben bepaald.”

Toch moet Martijn er wel aan wennen dat hij zich veteraan mag noemen. “Het duurt even voordat je jezelf zo ziet. Mijn vrouw liet me de oproep voor oud-militairen voor de erehaag zien.”

Stilstaan bij toekomst



Martijn staat in het erecouloir om te herdenken, maar ook om stil te staan bij de toekomst. “Het is goed om uit te stralen dat er militairen zijn die zich ook in de toekomst inzetten voor vrijheid en stabiliteit. Dat gevoel draag ik mijn hele leven met me mee. Het vormt je en is vandaag nog steeds van toepassing,’’ aldus Martijn.

Uiteindelijk besloot Trouwborst zijn leven om te gooien en zichzelf om te scholen naar meubelmaker. “Ik wilde een gezin en dat vond ik niet te combineren met uitzendingen. Maar soms mis ik de saamhorigheid die we hadden binnen defensie wel. Het blijft trekken.”