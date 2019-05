RedDeKuip praat met Feyenoord: ‘Kuip renoveren met gebiedsontwikkeling is een alternatief’

Afgelopen november gingen supporters het gesprek aan met Algemeen Directeur Jan de Jong en daarin werd De Jong overgehaald om naar het plan van RedDeKuip te luisteren. RedDeKuip vindt dat een nieuw stadion niet de oplossing is voor de huidige stilstand van de club. De Stichting vindt dat er geen jarenlange focus moet zijn op een nieuw stadion moet zijn, maar dat er meer op spelers gefocust moet worden.

Reactie Feyenoord

Feyenoord bevestigt via een woordvoerder dat er een ontmoeting is geweest: ‘Er heeft vandaag inderdaad een gesprek plaatsgevonden. De afspraak om dat te doen was al enige tijd geleden gemaakt in een supporterbijeenkomst. Doel van RedDeKuip was om duidelijk te maken dat zij in hun ogen een volwaardig alternatief hebben mocht het nieuwe stadion er onverhoopt niet komen. Wij hebben in een aangename setting kennis genomen van hun plan.'