Onverstoorbare kapper Haci redt man uit te water geraakte auto

Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, heeft kapper Haci zich na zijn heldendaad omgekleed om snel weer de kapsels van zijn klanten te knippen. Dankzij de 25-jarige kapper is een drama aan de Vlaardingse Oosthavenkade voorkomen. "Als ik niet was gegaan, was het niet goed afgelopen."

Het was vrijdagmiddag rond 16:00 uur toen Haci Altintas van buiten geluiden hoorde. "Het leek wel een vechtpartij, dus ik ben met een klant direct naar buiten gestormd. Toen zagen we een grijze auto in het water liggen."

De bestuurder wilde zijn auto parkeren, maar belande in het water. Haci zag zo'n 20 toeschouwers toekijken, niemand kwam in actie.

"De man kwam er zelf niet uit, dus ik heb mijn spullen uit mijn broekzak gehaald en ben erin gesprongen. Niemand kwam verder helpen, ze stonden alleen maar toe te kijken."

Reddingsboei

Uiteindelijk heeft de klant die mee naar buiten was gekomen een boei toegeworpen en hebben toeschouwers Haci en de oudere man geholpen om uit het water te komen. "Als ik niet was gegaan, was het niet goed afgelopen", zegt de redder resoluut.

Na zijn heldenactie bleef hij onverstoorbaar. "Ik ben gewoon naar huis gegaan om droge kleding aan te trekken," zegt de kapper die op vrijdagavond druk is met knippen en ook tijdens het interview de tondeuse niet neerlegt.

"Natuurlijk ben ik wel een beetje trots op mezelf, maar dit hoor je gewoon te doen voor een ander mens, dat is niet bijzonder."