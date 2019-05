Sparta stelt teleur en verliest in laatste test richting nacompetitie

Sparta heeft de reguliere competitie afgesloten met een 3-2 nederlaag bij Jong AZ. In een open wedstrijd met kansen over en weer, waren de Alkmaarse talenten wat effectiever.

Al binnen tien minuten schoot de thuisploeg de eerste treffer van de avond binnen. Jeremy Helmer was het eindstation van een knappe aanval. Nadat Veldwijk iets later voor de 1-1 zorgde, maakte Jong AZ via Tijjani Reijnders opnieuw een fraaie treffer. Tussendoor raakte Veldwijk de paal.

Vrijwel alle Spartaanse kansen waren voor Veldwijk en na de pauze benutte hij er weer één voor de 2-2. Jong AZ trok aan het langste eind door opnieuw een doelpunt van Helmer.

Opstelling Sparta

Coremans, Fonseca, Wuytens, Abels, Wijnaldum, Auassar, Breinburg, D. Duarte, Duplan (62' Ache), Veldwijk, Drenthe (72' Dervisoglu)

Scoreverloop

9' 1-0

17' 1-1 Veldwijk

23' 2-1

48' 2-2 Veldwijk

70' 3-2