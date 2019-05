Sparta speelt tegen TOP Oss in de nacompetitie

Sparta neemt het in de tweede ronde van de play-offs voor een plaats in de eredivisie op tegen TOP Oss. De Brabanders haalden vrijdagavond Almere City in en slaat dus de eerste ronde over.

Op 14 april verloor Sparta in eigen huis nog met 1-4 van Top Oss. In september werd het 0-0 in Oss in een wedstrijd die volledig werd overschaduwd door het tragische stint-ongeluk van een dag ervoor.

De dubbele confrontatie begint op zondag 19 mei met een wedstrijd in Oss. De return is op woensdag 22 mei op Het Kasteel. De winnaar speelt de finale om een eredivisieticket.

Scenario Excelsior

Als Excelsior zeventiende of zestiende eindigt in de eredivisie, moeten de Kralingers ook twee play-off rondes zien te overleven om in de eredivisie te blijven. Als Excelsior zeventiende wordt, speelt het eerst tegen de winnaar van het duel Cambuur - Almere City. Bij een zestiende plaats wacht hen een duel met de winnaar van RKC Waalwijk - NEC.

Een zeventiende plaats voor Excelsior zou ook betekenen dat ze in de finale Sparta kunnen treffen als de Kasteelclub afrekent met TOP Oss.