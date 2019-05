Twee aanhoudingen na steekpartij centrum Rotterdam

De politie heeft zaterdagochtend vroeg twee mensen uit Den Haag en Rotterdam opgepakt op het Stadhuisplein in Rotterdam. Het tweetal van 22 en 18 jaar oud wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij een steekincident, rond 05:30 uur bij de Coolsingel.

Bij de steekpartij is een 23-jarige man zwaargewond geraakt. Hoe hij er nu aan toe is, is niet duidelijk.

Het onderzoek naar het incident is nog in volle gang. Mogelijk heeft een vechtpartij op het Stadhuisplein iets met de steekpartij te maken.