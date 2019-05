Paarden nemen de benen in Gorinchem

Een motoragent kwam ter plaatse en probeerde de paarden tegen te houden. "De paarden beriepen zich op hun zwijgrecht en hadden geen identiteitsbewijs bij zich", grapt de politie op sociale media.

Hoe de paarden konden ontsnappen, is nog onduidelijk. De politie is nog op zoek naar de eigenaar van de dieren. Ze zijn tijdelijk ondergebracht in een stal aan de Mollenburgseweg in Gorinchem.