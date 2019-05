Sliedrecht te zien tijdens Nationale Dodenherdenking

Sliedrecht heeft zaterdagavond een prominente rol in de Nationale Dodenherdenking van de NPO. Naast de traditionele herdenking op de Dam in Amsterdam, wordt dit jaar ook ingezoomd op de herdenking aan de Stationsweg.

De NOS kiest elk jaar een andere plek in Nederland uit waar aandacht aan besteed wordt naast de herdenking op de Dam. De keuze voor dit jaar is gevallen op Sliedrecht, omdat na afloop van de Nationale Dodenherdenking op NPO2 de documentaire 'De Merwederazzia, van gijzelaars naar dwangarbeiders' is te zien.

Een groep van honderden jonge mannen werd in 1944 in dorpen langs de rivier de Merwede, waaronder Sliedrecht, opgepakt en weggevoerd naar Kamp Amersfoort. Een deel werd na zes weken vrijgelaten, maar anderen werden naar werkkampen in Duitsland gestuurd en keerden daar nooit van terug.



Presentatrice Annechien Steenhuizen staat zaterdagavond in Sliedrecht. Ze voert daar onder meer een gesprek met historici over de Merwedegijzelaars. Later op de avond zendt de NOS een samenvatting uit van de herdenking in Sliedrecht, waarbij onder meer aandacht is voor de stille tocht vanaf het Raadhuis naar de Stationsweg. Leerlingen van basischool De Wilgen en het Griendencollege lezen gedichten voor.