Politiek010: Politieke pitbulls over hun drijfveren

Lijken de PvdA en Leefbaar Rotterdam ten diepste niet heel erg op elkaar? "Absoluut niet!", reageren de Rotterdamse raadsleden Tanya Hoogwerf (Leefbaar) en Kevin van Eikeren (PvdA) in koor. Het is de aanzet voor een boeiend gesprek over idealen, politieke ambities en samenwerken ondanks de verschillen. Deze week in Politiek010.

"De PvdA staat voor een sterke overheid, terwijl Leefbaar vindt dat de overheid, behalve op veiligheid, een stapje terug moet doen. Het gevolg daarvan zie je in sommige wijken waar huisjesmelkers weer de boel overnemen", opent Van Eikeren de aanval.

"Jullie geloven dat je een probleem oplost door er een grote zak geld tegenaan te gooien en dat is klinkklare onzin", countert Hoogwerf. "Wij hebben de Skaeve Huse geïntroduceerd. Dus wat nou 'Leefbaar doet er niets aan'? Wij hebben jullie puin opgeruimd!"

Drijfveer

Naast ideologische botsingen gaan de raadsleden ook in op hun drijfveer om de politiek in te gaan. Voor Van Eikeren is dat het overlijden van zijn vader, toen hij zelf twaalf jaar was. "Mijn moeder was huisvrouw en de kostwinner viel weg. Dankzij een weduwepensioen en een helpende hand werd ze wijkverpleegster en kon ze ons, haar vijf kinderen, onderhouden", vertelt het raadslid.

"Uiteindelijk ben ik via het hbo op de universiteit terechtgekomen. Daarmee ben ik de hoogst opgeleide van mijn familie. Als je dan gaat terugkijken zie je dat de sociaaldemocratie, de PvdA, al die mogelijkheden heeft gecreëerd en ervoor gezorgd heeft dat ik ben gekomen waar ik nu ben", verklaart Van Eikeren de keuze voor zijn partij.

Ook Hoogwerf besloot na persoonlijk leed in haar omgeving politiek actief te worden. "Naast dat Leefbaar mij met de paplepel is ingegoten (moeder Ans Hartnagel is oprichter van Leefbaar Capelle, gelijktijdig met de oprichting van Leefbaar Rotterdam door Ronald Sørensen, red.), heb ik die beslissing gemaakt nadat een goede vriendin van mij in elkaar werd geslagen door haar ex-vriend en hulp niet te krijgen was", vertelt Hoogwerf.

"Zij liep tegen zoveel muren aan. Muren die ik nu nog steeds zie en die moeten neer. Zo lang die nog niet neer zijn, ben ik nog niet klaar met de politiek", zegt Hoogwerf over haar strijd voor vrouwenrechten en de aanpak van huiselijk geweld.

