Jongeren richten spoor van vernieling aan in Krimpen

Een groep jongen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een spoor van vernieling achtergelaten in Krimpen aan den IJssel. Dat meldt Stem van Krimpen, de grootste politieke partij van de gemeente.

De jongeren sloegen tussen 02:00 uur en 03:00 uur hun slag in de wijk Lansingh. Ze staken onder meer containers aan de Belcantodreef en het Hofje van Noblet in brand. Ook werd een fiets in de sloot gegooid, werden diverse spullen gestolen en belandden stoelen op daken van auto's.

Het wijkteam van de politie is bezig met de zaak. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt.