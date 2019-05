Gedenkteken treinramp Schiedam onthuld

De stoptrein vanuit Rotterdam botste frontaal op de internationale trein, die vanuit Hoek van Holland onderweg naar München was. De treinramp in Schiedam is na de treinramp bij Harmelen (1962) het zwaarste treinongeluk in de Nederlandse geschiedenis.

'We zagen mensen uit de trein springen'

Vlaardinger Ron Boers was in 1976 een van de passagiers van de trein. "Ik was onderweg van Rotterdam naar school in Schiedam en vlak voor station Nieuwland gebeurde het. We dachten aan een koe op de rails, maar toen we uit de trein sprongen zagen we wat er gebeurd was", vertelde hij eerder aan RTV Rijnmond.

Boers besefte meteen dat hij geluk had gehad bij het instappen. "Alle doden zaten voor in de trein, ik stap nog altijd in het midden van de trein in."



Het zaterdag onthulde gedenkteken hangt op de noordwand van station Schiedam-Nieuwland en is gemaakt door kunstenaar Marc Vleugels. Hij en nabestaanden van de slachtoffers hielpen de burgemeester met de onthulling van het werk.

Op het gedenkteken staat onder meer de datum van de treinramp en een dichtregel van de Rotterdamse dichter Lans Stroeve.