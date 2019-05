Bij RTV Rijnmond is Fred Marree een oude bekende als oud-woordvoerder van de gemeente. Tegenwoordig is hij stadsgids en dagdichter, en in die laatste hoedanigheid was hij op 4 mei de dichter in 1 minuut. Luister mee naar zijn gedichten over 4 mei en 14 mei, de dag van het Duitse bombardement op Rotterdam.