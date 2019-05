Honderden bij muzikaal afscheid van groot Rotterdams jazzman

Met veel live muziek en een staande ovatie van driehonderd mensen is zaterdag in de aula van de Zuiderbegraafplaats afscheid genomen van de onlangs overleden Rotterdamse saxofonist en jazzcomponist Barend Petersen.

Petersen was een bekend gezicht in de Rotterdamse jazzscene. Hij speelde in de jaren zeventig en tachtig in en om Rotterdam met het Barend Petersen kwintet vanuit de thuisbasis Café Dizzy en met de Big Band Rotterdam.

Veel van zijn muzikale vrienden namen afscheid van hem, waaronder zangeres Anita Sudano die 'My Funny Valantine' zong in een overvolle aula. "Ik ken Barend uit de band Swinging Soulmachine, toen ik bij de band kwam zei hij 'Als je een goeie zangeres wil worden moet je ook jazz kunnen zingen, begin maar eens met My Funny Valentine'. Dat ging ik doen en hij overhoorde me met zijn sax."

Een van Barends goede vrienden en collega-muzikanten is Lodewijk Bouwens. "Barend was gewoon een hele lieve warme en super muzikale man", herinnert hij zich. "Altijd bezig met die muziek, veel mensen zijn daardoor van hem gaan houden. Hij hield van alle muziek, alle stijlen, gaf les aan jonge muzikanten. Hij heeft door de hele wereld getoerd met de meest uiteenlopende orkesten."

Inspiratie

Ook de Amerikaanse trompettist Ron Limberg was bij het afscheid: "Hij was een mijlpaal en steunpilaar iemand die mij heeft geïnspireerd. Hij heeft mij geleerd om vooral contact te houden met elkaar, anders raak je elkaar kwijt."

Petersen was als ook tien jaar lang programmeur voor het Rotterdamse jazzcafé Dizzy waar Gerard Meuldijk destijds eigenaar van was. Meuldijk herinnert heel sterk alle moppen die Barend Petersen altijd vertelde. "Iedere dinsdag kwam hij binnen en altijd had hij een nieuwe mop en dan ging die weer door met z'n werk. Zijn kortste mop ging zo: 'Er liepen twee muzikanten een kroeg voorbij... ' En dan liep hij weer weg. Die mop vond hij fantastisch!"