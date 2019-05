Kleindochter over verzetsopa: 'Het risico dat hij het niet zou overleven, nam hij voor lief'

Emanuël Zwitser regelde tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduikadressen. Hij schreef en verspreidde verzetskranten en pleegde overvallen om zo aan bonkaarten te komen. De verzetsheld deed dat tot 18 oktober 1942. Dat was de dag dat de Duitse Sicherheitsdienst een inval deed in het wijkgebouw aan de 1e Pijnackerstraat in Rotterdam-Noord waar hij was. Zwitser werd daar -net als twee andere verzetsstrijders- door de Duitsers doodgeschoten. Twee anderen werden gevangen genomen.

Emanuël Zwitser en zijn verzetsmaten worden 77 jaar na dato herdacht om de moed die ze tijdens de oorlog hadden. Zijn kleindochter Esther leest een brief van haar moeder voor. Daarin vertelt Emanuël's dochter over de verzetsdaden van haar vader en moeder.

"Ik vind het mooi om te zien dat iemand zich zo voor anderen inzet en het risico dat hij het niet overleeft, voor lief neemt", zegt kleindochter Esther tijdens de herdenking bij het monument in de 1e Pijnackerstraat.

Bij het uitbreken van de oorlog, was Emanuël Zwitser vastbesloten. Hij wilde bij het verzet. Thuis in Den Haag nam hij samen met zijn vrouw vijf Joodse onderduikers in huis. In Rotterdam was hij in een verzetsgroep actief.

Op 18 oktober 1942 kwam die groep in het geheim in het gebouw Geloof en Vrijheid voor een vergadering bijeen. Er was verraad in het spel: de Duitsers waren van die samenkomst op de hoogte. ​Emanuël Zwitser probeerde tevergeefs te vluchten. Er vielen drie doden. Drie verzetsmensen werden door de Duitsers gevangen genomen. Een enkeling van de groep wist te ontkomen.

Net op tijd

Diezelfde dag kwam iemand nog naar Den Haag om de vrouw van Emanuël te waarschuwen dat er iets fout was gegaan. Als de wiedeweerga ging zij aan de slag om voor de onderduikers ander onderdak te regelen en allerlei -voor haar belastende- papieren weg te werken.

Dat deed ze net op tijd. Het huis van het jonge gezin Zwitser werd 's nachts door Duitse militairen doorzocht. Ze vonden geen enkel spoor dat op het verbergen van onderduikers of het plegen van verzetsdaden wees. De vrouw van Zwitser en haar baby werden na die huiszoeking met rust gelaten.

Emanuël zelf zei altijd dat hij zich nooit levend zou laten pakken. Hij wist naar eigen zeggen te veel en was bang door de Duitsers met geweld tot praten gedwongen te worden; met alle gevolgen van dien.

Na de oorlog ontving Christina Zwitser, de vrouw van Emanuël, een handgeschreven brief van koningin Wilhelmina. Daarin bedankte het toenmalig staatshoofd haar man voor zijn bijdrage aan het verzet.

Het zou nog jaren duren voordat een meer tastbaar eerbetoon aan Zwitser zou worden gegeven. Op 4 mei 1961 werd in Rotterdam, aan het voormalig wijkgebouw in de 1e Pijnackerstraat, een monument voor Emanuël Zwitser en zijn lotgenoten onthuld.