Barendrecht-trainer Jack van den Berg: 'We komen gewoon kwaliteit tekort'

Barendrecht-trainer Jack van den Berg over mogelijk naderende degradatie: 'We komen gewoon kwaliteit tekort'

"Ik vind niet dat we een goede wedstrijd gespeeld hebben, een aantal jongens zaten onder hun niveau", vertelt trainer Van den Berg. "Uiteindelijk moet je blij zijn dat het maar 2-0 wordt, zeker als je nog twee rode kaarten pakt."

Van den Berg, die afgelopen winter instapte bij Barendrecht, ziet mogelijke redenen voor de huidige positie van zijn ploeg. "Ik wil niet negatief zijn, maar we komen gewoon kwaliteit tekort. Door de vele spelers die zijn weggevallen is de selectie niet meer compleet uitgebalanceerd. Donny Navajas Sanchez (die eind vorig jaar koos voor een modellencarrière , red.) is nog steeds onze topscoorder met zes doelpunten, dat zegt natuurlijk ook veel. Erin blijven zal een heel moeilijk karwei worden. Volgend jaar gaan we verder met een gerenoveerde selectie, ongeacht de divisie."

"We waren goed opgeladen, hebben afgelopen weken goed getraind en ik zag ons hier wel winnen vandaag", vertelt aanvoerder Max van Dijk. "Op het veld moet je het doen, maar daar is het niet gegaan zoals je hoopt. Uiteindelijk sta ik hier dan als terechte verliezer. Je mist gewoon jongens die al jaren op dit niveau spelen en weten wat er gevraagd wordt", vult Van Dijk zijn coach aan.

Ook zorgen voor Jong Sparta

Jong Sparta staat twaalfde in de tweede divisie, maar moet zich toch zorgen maken. De Rotterdamse beloften zouden namelijk zomaar als jong-team ook kunnen degraderen. Op dit moment is Jong FC Volendam tweede in de derde divisie zondag, met slechts een punt achterstand op de koploper. Als Volendam kampioen wordt promoveert het direct naar de tweede divisie zaterdag, waarmee Jong Sparta met de huidige stand zal degraderen naar de derde divisie.

Er mogen volgend seizoen namelijk maar twee jong-teams in de tweede divisie overblijven. Jong Almere City is al gedegradeerd als derde beloftenploeg, Jong Vitesse heeft een voorsprong van drie punten op Jong Sparta. "Het is heel bijzonder dat wij nu met 41 punten en ruim boven de streep moeten vrezen voor degradatie", vertelt Jong Sparta-trainer Jeroen Rijsdijk.

Bekijk hierboven de gehele interviews van verslaggever Dirk Beers met Jack van den Berg, Max van Dijk en Jeroen Rijsdijk.