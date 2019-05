Dodenherdenking: 'Nooit meer oorlog'

Op het Plein 1940 werden twee minuten stilte in acht genomen

Op verschillende plekken in de regio is zaterdag stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de Nederlandse militairen die in de jaren daarna sneuvelden.

Op onder meer Plein 1940 in Rotterdam vond een herdenkingsbijeenkomst plaats. Burgemeester Aboutaleb legde daar een krans en hield een korte toespraak. Ook daar was het vanaf 20.00 uur twee minuten stil.

In zijn toespraak memoreerde Aboutaleb de slachtoffers die werden herdacht: "Zij gaven hun leven voor onze vrijheid. Wij lopen nu in hun voetstappen, in een stad die ooit zo verwoest werd door bommen."

Volgens de burgemeester hebben de slachtoffers een boodschap voor 'ons': "Nooit meer oorlog." Om die woorden extra kracht bij te zetten, herhaalde hij die zin een paar keer. "Bewaak de vrede, sta niet met je rug naar de medemens en kijk goed in je achteruitkijkspiegel. Je kunt alleen goed navigeren in de toekomst als je de lessen uit het verleden meeneemt. Daar staan we bij stil op 4 mei", voegde Aboutaleb daar aan toe.

Na de toespraak legde de burgemeester een krans op het plein. Om 20.00 uur stonden ook trams in Rotterdam stil. Ook op onder meer begraafplaatsen, in kerken en bij monumenten werden slachtoffers van oorlogsgeweld herdacht.

In Amsterdam werd om 20.00 uur tijdens de Nationale Dodenherdenking twee minuten stilte gehouden. Bij die plechtigheid waren traditiegetrouw koning Willem-Alexander en koningin Maximá aanwezig.