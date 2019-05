Vier gewonden bij ongeluk Capelle aan den IJssel

Vier personen zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een ongeluk met twee auto’s op de Burgemeester van Beresteijnlaan in Capelle aan den IJssel.

Ze zijn alle vier naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zouden er vermoedelijk drie personen in de ene auto hebben gezeten, en de ander in de andere auto.

Wat de oorzaak van het ongeval was, is nog niet bekend. Een van de auto's was op de andere weghelft terechtgekomen en is frontaal met het andere voertuig in botsing gekomen.