Esso tankstation opnieuw overvallen

Hij had een vuurwapen bij zich en eiste geld. Zijn handlanger bleef gedurende de overval bij de schuifdeuren wachten. Toen de geschrokken medewerkers geld hadden overhandigd, gingen de daders er snel vandoor, waarschijnlijk in de richting van de Adriaan de Jongstraat.

Het is niet de eerste keer dat dit tankstation doelwit was van een overval. In november was het twee weken achter elkaar raak. Of er een verband is tussen die overvallen en deze is nog onbekend.