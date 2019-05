Rotterdamse trambestuurders succesvol op EK

Linda is de tweede beste vrouwelijke trambestuurder van Europa, Ruud moest negen andere mannen voor zich laten gaan. De twee waren het Nederlandse - en tevens Rotterdamse - team. Als team zijn ze op de vijfde plaats geëindigd van de in totaal 25 teams.

Linda is nu drie jaar trambestuurder, Ruud rijdt al achttien jaar in de trams van de RET. Eerder hadden ze zich op de tramremise in Beverwaard als de beste trambestuurders van Nederland gekwalificeerd uit een lichting van veertig deelnemers.

Het kampioenschap was dit jaar in Brussel, waar tevens het 150-jarige bestaan van de Brusselse tram werd gevierd. Het ging vooral om behendigheidstesten en zorgvuldigheid.

Zo was er onder meer 'bowling met de tram', waarbij er met 35 kilometer per uur een bal van 1,5 meter groot geraakt moest worden die zes pionnen om moest kegelen. Linda en Ruud hebben daarnaast ook met trams van zeventig jaar oud gereden en trams uit de '70-er jaren.

"We kregen twintig minuten per rijtuig om te oefenen, dat was wel een beetje kort", zegt Ruud. "Het was een heel aparte belevenis", vertelt Linda. "Tegenwoordig zitten we in Rotterdam lekker op een stoel en hebben we alleen een klein pookje om te rijden en te remmen. In die oude trams moest je nog sturen met een compleet rad en tegelijkertijd de rem lossen met een andere hendel. En in de nieuwe trams ging het nog met voetpedalen voor de bediening."

Het was en flinke uitdaging voor de twee. Daarbij: "Zo'n wedstrijd is niet te vergelijken met het tramrijden in Rotterdam. Er komt een heel stuk meer spanning bij kijken." Ze lacht: "Maar goed: aan de andere kant zijn we ook wel stressbestendig, dat moet ook wel in Rotterdam!"

Het was de achtste keer dat het kampioenschap gehouden werd. Ook volgend jaar is het weer en zowel Linda als Ruud gaan zich weer aanmelden voor de voorselecties en Nederlandse kampioenschappen.