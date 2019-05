Scheidsrechters Ruperti en Manschot over Bevrijdingsdag

KNVB scheidsrechters Jeroen Manschot en Clay Ruperti waren te gast in de extra tv-uitzending van Rijnmond rondom Bevrijdingsdag in Rotterdam. Presentator Ruud van Os vroeg beiden naar het gevoel van vrijheid en de KNVB-bekerfinale.

Ruperti en Manschot waren in Rotterdam te vinden omdat ze op uitnodiging van de KNVB naar de bekerfinale in De Kuip gaan. Ambitie hebben de heren zeker. "Nu staan we aan de zijkant. Maar de ambitie is om een keer op de middenstip te staan en die wedstrijd te leiden." Aldus Manschot.

Presentator Ruud van Os vroeg beiden scheidsrechters ook naar hun gevoel van vrijheid tijdens wedstrijden, waar het toch soms lijkt alsof scheidsrechters aangeschoten wild zijn. "Je weet dat het onderdeel is van het vak. Het gebeurt vaak ook rondom de wedstrijd. Op het veld heb je er eigenlijk niet zoveel last mee. Het is meer wat er na afloop op social media los komt." Beschrijft Ruperti zijn beleving.

De scheidsrechters zijn daardoor ook veel bezig met het creëren van begrip. "Waar het mee begint is begrip kweken. Het komt vaak voort uit onwetendheid. Daarom laten we vaak zien wat we doen, waarom we iets doen en hoe we het doen. Zodra mensen daar begrip voor opbrengen, denken ze de volgende keer iets langer na voordat ze met een hele grote mond daar een mening over hebben." Aldus Capellenaar Ruperti.

Bekijk het volledige interview met Jeroen Manschot en Clay Ruperti over de KNVB-bekerfinale en hun beleving van Bevrijdingsdag.