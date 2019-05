Organisatie trots op Rotterdamse bevrijdingsfestival

Het bevrijdingsfestival Rotterdam wordt steeds groter. Van twee podia en 5 duizend bezoekers in het beginjaar 1993 tot 60 duizend verwachte bezoekers in 2019.

Ook verhuisde het festival verschillende keren, herinnert organisator Jasper Scholte zich. "We zijn van de weerszijden van de Erasmusbrug naar de Parklaan gegaan. Inmiddels gebruiken we bijna het hele park," vertelt hij.

De organisatie is trots op deze editie. Er treden bekende artiesten op én er is ruimte voor verdieping. Zo zijn er interviews met de commissaris van de koning en met burgemeester Aboutaleb over het belang van vrijheid.

Politiek debat

Mede-organisator Jesper Simons: "Muziek van bekende artiesten is hartstikke leuk, maar we willen ook inhoudelijke verdieping bieden. D66 en Forum voor Democratie kruisen de degens."

Jasper Scholte vult aan: "30 procent van de vmbo-leerlingen dacht dat de Engelsen in de Tweede Wereldoorlog de agressor waren. Dat is zorgwekkend. Wij proberen jongeren hun geschiedenis mee te geven."

European Village

De Europese verkiezingen komen er aan en dus geeft de organisatie in het European Village informatie over de standpunten van de verschillende Europese politieke partijen.

Scholte heeft een boodschap voor Nexiters en Brexiteers. "Europa is nog nooit zo lang oorlogvrij geweest. We kunnen in vrijheid leven doordat we als één Europa opereren."

Tanks blokkeerden park

Jelle Simons: "Ik heb me verdiept in de geschiedenis van het Euromastpark. Het laatste jaar van de oorlog kwam je hier niet binnen. Het park was afgezet met tanks, Duitse hotemetoten leefden in de buurt. En nu kunnen we hier weer doen wat we willen en in vrijheid een mooi festival vieren."