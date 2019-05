Speeddaten met veteranen: 'In het westen waarderen we de vrijheid niet'

Bezoekers van het bevrijdingsfestival Rotterdam kunnen in een speciale speeddate-tent praten met oorlogsveteranen. Die kunnen ze vragen stellen over werken in oorlogsgebieden.

Vrijheid lijkt zo gewoon voor Nederlanders, maar is het niet, zo zegt veteraan Martin Faas. "We proberen met de mensen die het festival bezoeken in gesprek te gaan. Wat is vrijheid? Hoe beleef je vrijheid in deze westelijke wereld waar alles kan en mag?"

Veteraan Frans Schoots ging al met heel wat kinderen op de foto. "Even de pet bij die kinderen opzetten en papa of mama een foto laten maken. Dat vinden ze geweldig en wij ook."

Bloedhete missie

Schoots werd opgeleid bij het Korps Mariniers en werd in 1959 uitgezonden naar Nieuw-Guinea. Het was een missie om infiltranten uit Indonesië tegen te houden.

Hij herinnert zich die tijd nog goed. "Het was elke dag bloedheet, we moesten zouttabletten nemen en acht liter water drinken om te zorgen dat je niet tegen de vlakte ging. Dat was wel heftig."

Oorlogsgebied op twee uurtjes vliegen

Faas werd twee keer naar Libanon uitgezonden, in 1980 en 1982. "Later ben ik nog in Bosnië geweest voor de burgeroorlog. Dat is helemaal geen ver-van-mijn-bedshow. Het is twee uurtjes vliegen en je staat er middenin."



De vrijheid die we in Nederland kennen, waarderen veel mensen niet, meent Schoots. "Als jong kind heb ik de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, dat we bloembollen moesten eten. We zagen oorlogsvliegtuigen over de tuin vliegen."

Wie nog wil, kan tot zondag 17.00 uur met de veteranen spreken in Het Park bij de Euromast.