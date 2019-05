HC Rotterdam uitgeschakeld voor play-offs na gelijkspel

Voorafgaand aan de wedstrijd waren Kampong en Bloemendaal al zeker van de play-offs.

De Rotterdammers vechten met Amsterdam, Oranje-Rood, HGC en Den Bosch om de laatste twee plaatsen die recht geven op play-offhockey.

In het eerste kwart kwam Rotterdam vlak voor het fluitsignaal op achterstand door een goal van Robert van der Horst namens de Eindhovense thuisclub. Tristan Algera trok voor rust de stand gelijk. Daarna liepen de Rotterdammers tegen een moeilijke fase aan. Binnen vier minuten scoorde Robert van der Horst zijn tweede goal en pushte Mink van der Weerden een strafcorner in het Rotterdamse doel. De Rotterdammers rechtten de rug in het laatste kwart. In het tijdsbestek van vijf minuten scoorden Simon Egerton, Diede van Puffelen en Jeroen Hertzbergen voor HC Rotterdam. Rotterdam stond daardoor met nog drie minuten te gaan op een 4-3 voorsprong, maar zag deze een minuut later van de borden gepusht door de tweede benutte strafcorner van Mink van der Weerden.

Doordat Oranje-Rood aankomende week tegen Den Bosch speelt kan Rotterdam maar één van de twee ploegen achterhalen, terwijl naast Bloemendaal en Kampong ook HGC buiten het bereik van de Rotterdammers verkeren. Dit maakt dat Rotterdam, dat momenteel zevende staat met 33 punten, niet meer bij de beste vier kan belanden, waardoor de play-offs om de landstitel uit zicht zijn.