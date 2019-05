Neptunus wint op bezoek bij Quick Amersfoort

De honkballers van Neputunus hebben in de hoofdklasse op bezoek bij Quick Amersfoort met 9-5 gewonnen. Na een goede Rotterdamse start leek Quick in de zesde inning terug te komen, maar Neptunus trok aan het langste eind.

In de zesde inning maakte Quick een 5-2 achterstand bijna goed door er 5-4 van te maken. Neptunus gaf daarna gas om de Amersfoorters af te schudden. Door runs van Jochem Koedijk, Dwayne Kemp en Dudley Leonora werd de marge vergroot naar vier. Shaldimar Daantji bracht in de negende inning de marge weer op vier nadat Quick nog even terug kwam tot 8-5.

Door de zege blijft Neptunus de ranglijstaanvoerder met 26 punten uit vijftien wedstrijden in de hoofdklasse. Nummer twee Amsterdam heeft evenveel punten maar een slechter onderling resultaat.