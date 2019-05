Burgemeester Aboutaleb: 'Meer ruimte bieden aan anderen'

Vrijheid is een fantastisch iets wat je in staat stelt om je leven te plannen. Maar je moet ook regelmatig terugkijken", zegt burgemeester Aboutaleb zondag bij het bevrijdingsfestival in Het Park bij de Euromast.

Hij bezocht het festival in zijn stad Rotterdam zondagmiddag. Daar vertelt hij dat iedereen een 'achteruitkijkspiegel' nodig heeft. "We moeten van het verleden leren barmhartig met elkaar om te gaan en elkaar te respecteren. Dat is heel belangrijk. Soms heb ik het gevoel dat we te veel ruimte voor onszelf claimen en te weinig ruimte bieden aan anderen."

Iedere dag evalueren

De Rotterdamse burgemeester zegt dat hij iedere dag nadenkt over de dingen die hij op zijn werk heeft gedaan. "Als ik onder de douche sta na het werk, dan evalueer ik mezelf. Heb ik vandaag de goede dingen gedaan en gezegd? Heb ik misschien iemand beledigd? Moet ik morgen ergens op terugkomen?"

"Mensen - ik soms ook - hebben de neiging om ongelooflijk uit te gaan van hun eigen gelijk. Het mooie kan juist tot stand komen als je de mening van een ander tot je door laat dringen."

'De ontevredenheid spat ervan af'

Nederland is een van de rijkste landen ter wereld. Het gaat ons economisch voor de wind, meent Aboutaleb. Het stoort hem dan ook dat we veel klagen.

"De ontevredenheid spat ervan af. Het is moeilijk om er een vinger achter te krijgen waar dat vandaan komt. Je ziet bij de verkiezingen ook dat het om de vier jaar een andere kant op gaat. Dat stoort mij. Het betekent dat we zonder kompas aan het varen zijn. We zijn tevreden over onszelf maar niet over de samenleving."