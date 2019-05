Waar of niet waar? Met Qbuzz van Assen naar Rotterdam-Noord

Busreizigers in Drenthe zagen zondag opeens een hele bijzondere bestemming verschijnen op de informatieborden bij de bushalte van het station in Assen. Ze konden met buslijn 20 naar Rotterdam Noord NS.

De bus naar Rotterdam Noord vertrekt over 45 minuten, zo gaf het informatiebord op perron F aan volgens RTV Drenthe. Een foutje want deze bus 20 rijdt niet naar Rotterdam, maar naar Dieverbrug. Dat ligt tussen Assen en Hoogeveen.

"Er gaat iets mis met de borden met dynamische reisinformatie, die worden bediend via een landelijk loket. Op een of andere manier is de informatie voor buslijn 20 tussen Assen en Dieverbrug verkeerd ingevuld", zo zegt Jorne Bonte van het OV-bureau Groningen-Drenthe tegen RTV Drenthe.

En zo kwam de informatie van buslijn 20 tussen Zoetermeer en Rotterdam Noord op de borden. De buschauffeur trok zich er niets aan van aan en reed zijn gewone route naar Dieverbrug.