30 duizend bezoekers voor Circusstad Festival

Circusstad Festival heeft dit jaar 30 duizend bezoekers getrokken. Het is daarmee de best bezochte editie sinds de oprichting in 2010.

De gratis voorproefjes (Stadsparade) voorafgaand aan het festival trokken met 10.600 bezoekers eveneens een recordaantal bezoekers, verspreid over 56 locaties in de stad.

Publiekstrekkers van het festival waren volgens de organisatie onder meer het Australisch circusgezelschap Circa in het oude Luxor Theater, Circus I Love You in het Chapiteau en de jeugdcircussen uit Nederland en België in de Arena.

Er traden 184 artiesten op. Eén voorstelling, Epifónima, ging niet door omdat woensdagavond een acrobate gewond raakte bij een val. De openingsvoorstelling moest worden afgebroken en ook donderdag werd de show geannuleerd.

De acrobate is de volgende dag ontslagen uit het ziekenhuis. Ze herstelt snel en houdt geen blijvend letsel over aan de val.

In 2020 staat Circusstad Festival gepland van 29 april tot en met 3 mei.