Moskeeën extra beveiligd tijdens Ramadan

Moslims beginnen aan de Ramadan. Moskeeen worden extra goed in de gaten gehouden tijdens de vastenmaand. Meerdere gebedshuizen hebben burgerwachten geregeld vanuit hun eigen achterban.

In de islamitische gemeenschap zit de schrik er na de aanslagen op moskeeën in Nieuw Zeeland goed in.

De islamitische organisaties zeggen geen aanwijzingen te hebben dat iemand iets beraamt, maar toch zijn ze bang voor incidenten. "Mensen hebben extra trainingen gevolgd en er zijn bewakingscamera’s geplaatst bij moskeeën die dat nog niet hadden. Voor alle zekerheid’’, zegt Mohammed Bouimj, directeur van de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR).

De islamitische vastenmaand duurt tot zonsondergang 4 juni.