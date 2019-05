Start ramadan, moskeeën extra beveiligd

De Essalam Moskee in Rotterdam

In de islamitische gemeenschap zit de schrik er na de aanslagen op moskeeën in Nieuw Zeeland goed in. Daarbij kwamen half maart 50 mensen om het leven.

De islamitische organisaties zeggen geen aanwijzingen te hebben dat iemand iets beraamt, maar toch zijn ze bang voor incidenten.

"Mensen hebben extra trainingen gevolgd en er zijn bewakingscamera’s geplaatst bij moskeeën die dat nog niet hadden. Voor alle zekerheid’’, heeft de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) zondag laten weten.

Over andere maatregelen wil de stichting met het oog op de veiligheid verder niets kwijt

De islamitische vastenmaand duurt dit jaar tot zonsondergang 4 juni.