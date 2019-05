Van Hanegem niet naar FC Den Bosch: 'Geen zin in gezeik rondom trainerschap'

Willem van Hanegem (75) heeft geen trek meer in al het 'gedoe' rond een trainerschap in het betaalde voetbal. Daarom is De Kromme niet ingegaan op een verzoek van FC Den Bosch om de ploeg te begeleiden in de komende play-offs om promotie naar de eredivisie.

"Ik word geen trainer in De Vliert'', benadrukt Van Hanegem in zijn column in AD Sportwereld, die maandag verschijnt. "Dat is niet omdat ik de ploeg niet goed genoeg vind, want Den Bosch heeft leuke spelers in de selectie. Ik pas gewoon voor de show en het gezeik eromheen.''

Tactische tips

Van Hanegem houdt zich naar eigen zeggen nog wel beschikbaar voor technische en tactische tips. "Erik van der Ven en Paul Beekmans zijn jonge trainers die daar werken en dat zijn gasten die het echt wel zien. Als ze advies nodig hebben, kunnen ze mij altijd bereiken.''

Van Hanegem bezocht ruim een week geleden op uitnodiging een uitwedstrijd van FC Den Bosch, dat bijna twee weken geleden hoofdcoach Willy Boessen ontsloeg. Sindsdien waren er geruchten dat het clubicoon van Feyenoord tijdelijk aan de slag zou gaan in Den Bosch.