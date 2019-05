Vrienden van Pim Fortuyn herdenken moord

De stichtingen Beeld voor Pim en Vrienden van Pim Fortuyn verzamelen zich om 09:30 uur bij het voormalige woonhuis van Fortuyn aan het G.W. Burgerplein in Rotterdam. Vanaf dat punt vertrekt een bus naar begraafplaats Westerveld in Driehuis, waar een gedenksteen voor Fortuyn is.

In de middag volgt een bezoek aan het Mediapark in Hilversum en vanaf 17:15 uur is er in Rotterdam een stille tocht van het G.W. Burgerplein naar het standbeeld van Fortuyn in de Korte Hoogstraat.

Op de verschillende locaties zijn toespraken van onder anderen voormalig LPF-minister Nawijn en Joost Eerdmans, de fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam.



Emigreren

Pim Fortuyn verliet op 6 mei 2002 de studio van Radio 3FM op het Mediapark in Hilversum, waar hij interviews had gegeven. Op weg naar zijn auto werd hij neergeschoten. Reanimatie mocht niet meer baten. Fortuyn (54) overleed kort na de aanslag.

Milieuactivist Volkert van der Graaf werd kort na de aanslag aangehouden. Hij vond dat Fortuyn dood moest, omdat hij een gevaar voor de zwakkeren in de samenleving zou zijn.

De Harderwijker werd veroordeeld tot achttien jaar celstraf. In 2014 kwam hij onder voorwaarden vrij, nadat hij tweederde van zijn straf had uitgezeten. In oktober vorig jaar gaf het OM toestemming aan Van der Graaf om naar het buitenland te emigreren.