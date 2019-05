Duncan Laurence vliegt naar Israel voor Songfestival

Tegen de middag stijgen Duncan en de rest van de Nederlandse delegatie van Schiphol op om enkele uren later aan te komen in Tel Aviv. Daar zijn dinsdag de eerste repetities. Dan zal Nederland ook een eerste glimp krijgen van hoe zijn act eruit ziet. Tot nu toe is daar nog niets over bekend.

Zaterdag staat een tweede repetitie op het programma, waarna zondag de officiële openingsceremonie volgt. De zanger kan daarna rustig toeleven naar de eerste halve finale op 14 mei. Een dag later treedt hij op voor de jury en op 16 mei vindt de tweede halve finale plaats. Laurence komt daarin als zestiende van de achttien deelnemers het podium op.

Een van de topfavorieten

Of hij de finale van het liedjesfestijn op 18 mei haalt moet dan blijken. Maar volgens de bookmakers is zijn halve finaleshow nog slechts een formaliteit. De Nederlander is al sinds maart een van de topfavorieten voor de eindoverwinning.

Organisator European Broadcasting Union (EBU) heeft laten weten de actuele situatie in Israël nauwlettend in de gaten te houden, nu het geweld tussen Israël en Gaza is opgelaaid. De afgelopen dagen werden over en weer raketten afgevuurd.

De songfestivalrepetities gaan wel gewoon door. Een songfestivalconcert dat zaterdag zou plaatsvinden in Modi'ien werd vanwege de onrust wel afgeblazen.