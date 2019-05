Misdaadverslaggever John van den Heuvel maakt kans op Pim Fortuynprijs

Andere kanshebbers zijn columnist/programmamaker Fidan Ekiz (onder andere Nieuwe Maan), Volkskrantcolumnist Martin Sommer, directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau en regisseur en medeauteur van het kritische manifest Vrij Links Eddy Terstall.

Alle genomineerden zijn "moedige vrijdenkers die op de een of andere manier zich in het afgelopen jaar hebben laten horen en zien”, meent de jury. De winnaar wordt op 21 mei in Den Haag bekendgemaakt. Hij of zij krijgt een wisselbokaal.

De Pim Fortuyn Prijs is bedoeld voor opiniemakers, bestuurders of politici die strijden voor het vrije woord, taboes durven doorbreken en stelling nemen in het maatschappelijk debat. Vorig jaar ging de prijs voor de ‘meest Fortuynistische persoon in Nederland’ naar Parool-columnist Theodor Holman.