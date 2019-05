'Personeel universiteiten vaak getreiterd'

Vier op de tien medewerkers op Nederlandse universiteiten hebben te maken met pesten, machtsmisbruik, vernederen, het achterhouden van informatie of seksuele intimidatie door leidinggevenden. Dat concluderen de vakbonden FNV en VAWO na onderzoek onder ruim 1100 medewerkers.

De bonden roepen op tot de oprichting van een externe klachtencommissie. Ook willen ze dat er een speciale ombudsman wordt ingesteld op universiteiten.

Vooral vrouwen (44 procent) hebben negatieve ervaringen, maar ook mannelijke universiteitsmedewerkers (35 procent) hebben er last van. FNV en VAWO noemen de cijfers "schokkend'' en "al lang geen incidenten meer''.

Volgens de onderzoekers gaat het in de meeste gevallen om roddelen (48 procent) en het bewust achterhouden van informatie (46 procent). Ook intimidatie of machtsmisbruik door hoogleraar of leidinggevende scoort met 39 procent hoog.