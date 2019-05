Na oproep op Radio Rijnmond: de tuin van Lyme-patiënt Maaike wordt 'rolstoelproof'

Maaike is 1500 euro per week kwijt aan medicijnen

Maaike en haar minivarken Bacon kunnen binnenkort meer tijd samen doorbrengen in de rolstoelproof gemaakte tuin in Spijkenisse. Verschillende luisteraars en bedrijven maken dat mogelijk. Zij reageerden op een oproep bij RTV Rijnmond om kosteloos Maaikes tuin op te knappen.

De 25-jarige Maaike uit Spijkenisse heeft de ziekte van Lyme en daardoor heel weinig energie. Ze is niet meer dan twee uur per dag op. Als ze dan uit bed is, wil ze graag tijd doorbrengen met Bacon, haar minivarken. En het liefst in de tuin.

Maar dat lukt vaak niet, omdat haar tuin niet rolstoelproof is. Maaike: "Omdat de tegels ongelijk liggen, is het moeilijk manoeuvreren met een rolstoel." Maaike is zo zwak dat ze bij elke oneffenheid een klap in haar rug krijgt.

Marathon

De redactie van Rijnmond leerde Maaike en haar partner Jan kennen via Natasja Schulze, een oud-collega van de zorgboerderij waar Maaike werkte toen ze nog gezond was. Natasja was één van de leden van het Rijnmond Running Team en had als doel zoveel mogelijk geld voor medicijnen op te halen met het lopen van de marathon. Dat is gelukt: Natasja heeft bijna zesduizend euro opgehaald. Mede dankzij een donatie van een vrouw die begaan was met Maaike en de helft van het bedrag neertelde.

Dat het verhaal van Maaike onze luisteraars raakte, blijkt ook uit de hulp die werd aangeboden na een oproep op de radio. Twee grondwerkers boden aan de tuin op te knappen, een hovenier uit Spijkenisse wilde de tuin helemaal opnieuw te betegelen, de gemeente Spijkenisse leverde twee kuub zand en de stichting Anders zorgden voor twee tuinbedrijven die gratis gladde tegels wilden leveren. "Het is bizar hoe snel het gegaan is", zegt Maaike.

De behandeling van de ziekte van Lyme loopt in Nederland achter bij andere landen. De medicijnen die Maaike krijgt van haar Belgische arts worden niet door de ziektekostenverzekering vergoed. Ze is per maand gemiddeld vijtienhonderd euro kwijt.

Er bleef daardoor geen geld over voor het opknappen van de tuin, iets dat al lang op het verlanglijstje stond van Maaike en haar partner Jan. "We hebben al ons spaargeld gebruikt voor de inrichting van het huis, we dachten: die tuin komt later wel, daar gaan we voor sparen", zegt Jan. "Maar toen Maaike ziek werd, hebben we ons geld gebruikt voor medicijnen."

In het radioprogramma Rijnmond Nu wordt maandagmiddag aandacht besteed aan de ziekte van Lyme.