Aapjes kijken en vastleggen tijdens workshop apenfotografie

Fotografie is een vak apart. Zeker als dat wat je wil fotograferen, niet even op z’n gemakje gaat poseren voor de camera. En al heb je de meeste geavanceerde apparatuur, een dier vastleggen is het lastigste wat er is. Rob Doolaard, huisfotograaf van Diergaarde Blijdorp, geeft een inkijkje in zijn vak en neemt cursisten mee de dierentuin in voor een workshop apen fotograferen.