Voormalige Rotterdammers krijgen raket op dak bij Gaza, inmiddels wapenstilstand van kracht

Israël en Hamas zijn een staakt-het-vuren overeengekomen in de Gazastrook. Het bestand is om 04:30 uur plaatselijke tijd ingegaan. Dat is goed nieuws voor het Rotterdamse koppel Mirjam en Raymond Reijnen, dat op een kilometer afstand van de Gazastrook woont.

Zaterdag werd het huis van het echtpaar vol geraakt door een raket. Mirjam, Raymond en hun drie kinderen bleven ongedeerd. Ze zaten op het moment van de aanval in een schuilplaats. Het huis liep wel forse schade op. De raket boorde er een groot gat in.

Mirjam Reijnen stond na de aanval diverse media te woord. "Ik ga hier niet weg", klonk het ferm voor de camera. Kort daarna rende ze toch weer snel een huis in. Vanwege loeiend luchtalarm. Het gezin besloot daarop een veiliger onderkomen te zoeken.

Vanaf vrijdag vlogen tussen Israël en de Gazastrook raketten over en weer. Het geweld werd ingeluid door een raketaanval vanuit Gaza. In opdracht van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu antwoordde het land zondag met een gericht spervuur aan raketten op meer dan 250 doelen en aanvallen op militanten in Gaza.

Aan Israëlische zijde kwamen zeker vier mensen om het leven en raakten er meer dan honderd gewond. Door de Israëlische aanvallen werden zeker 27 Palestijnen gedood, onder wie twee zwangere vrouwen en een kind. Ongeveer 150 mensen raakten gewond.

Voor de brandweerlieden Mirjam en Raymond Reijnen was het groeiend antisemitisme in Nederland vorig jaar reden om naar Israël te emigreren. "Je weet dat je dit soort dingen kunt verwachten, maar het went natuurlijk nooit", liet Rayond Reijnen dit weekend weten.