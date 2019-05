Kaapse jongeren betreden glamoureuze wereld van 'hun' SS Rotterdam

Toufik speelt wat met zijn bal voor het SS Rotterdam. "Ik was hier alleen een keer binnen zonder toestemming. Om pepermuntjes te eten." Vandaag is dat heel anders, want de kleine, vrolijke Toufik is eregast op het schip.

Hij en tientallen andere jongeren uit Katendrecht krijgen namelijk de kans om het glamoureuze historische schip nu eens officieel van binnen te bekijken. Met een luxe lunch en rondleiding achter de schermen.

Honger

"De wereld van het SS Rotterdam en dat van veel jonge Kapenezen, zijn heel verschillend", vertelt Lorenzo Elstak. Ook Lorenzo is geboren en getogen in de Rotterdamse wijk waar het beroemde schip ligt aangemeerd. Vandaag de dag niet meer om passagiers te vervoeren, maar om gasten een mooie dag, avond of nacht te geven in een luxe omgeving.

Het doet Lorenzo en zijn medestander Uchee Igbonugo pijn dat relatief veel jongeren op het Rotterdamse schiereiland in moeilijke omstandigheden opgroeien. "Geen baan kunnen krijgen, weinig contact met andere jongeren, soms zelfs met honger naar school, geen geld om iets leuks te doen. Ze zullen het misschien niet meteen vertellen, maar die problemen zijn er echt."

'Ook hun schip'

General Manager Ton Wesselink was meteen om toen hij hoorde van het plan van de mannen van Platform Katendrecht. "Dit zijn de echte jongeren van de Kaap. Het is ook hun schip, we willen dat verhaal vertellen. Daar mogen ze trots op zijn. Verder zijn we ook een groot werkgever en stageverlener hier in de buurt."

Het bezoek moet ook het zelfvertrouwen van de jongeren een boost geven. Wesselink: "Ook ik ben een heel gewone jongen die hier directeur kon worden. Die mogelijkheden liggen er voor hen wellicht ook."

Volgend jaar weer

De luxe lunch smaakt ondertussen goed (Toufik: "Dit is beter dan pepermuntjes!") en de jongeren hebben zin in de rondleiding die zo zal volgen.

Wesselink beziet het tafereel en denkt vooruit: "Wat mij betreft volgend jaar weer. Het is goed als we elkaar warm in de ogen kijken."