Anti-drugseenheid Dominicaanse Republiek vindt cocaïne in container naar Rotterdam

De Dominicaanse anti-drugseenheid DNCD heeft afgelopen weekend 226 pakketjes met vermoedelijk cocaïne onderschept. Het spul zat in een container met als bestemming Rotterdam.

Medewerkers van DNCD en de inlichtingendiensten onderzochten vrijdagavond verschillende containers in de haven van Caucedo, aan de zuidkust van de Dominicaanse Republiek, net buiten hoofdstad Santo Domingo. Daarbij werden ook speurhonden ingezet.

De pakketten met drugs zaten in de container verstopt tussen honderden zakken cacao. De anti-drugseenheid en het Openbaar Ministerie in de Dominicaanse Republiek doen verder onderzoek. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt.