Babysupporters kruipen door de Kuip

Feyenoorder ben je voor het leven. En vanaf het moment dat je bent geboren. Als nieuw lid van een Feyenoordfamilie kun je dus niet vroeg genoeg je eerste stapjes in de Kuip zetten, vinden ouders die voor de club op Zuid zijn. Maandag waren meer dan vierhonderd babysupporters aanwezig op het evenement 'Eerste stap in De Kuip’.

De kameraadjes die allemaal lid zijn van de Feyenoord juniorclub kregen een rondleiding van de club door de kleedkamers, mochten een wandelingetje (of kruip) maken door de spelerstunnel en werden op de middenstip vereeuwigd door een professionele fotograaf. De eerste stap in de Kuip is ook officieel vastgelegd op een certificaat, dat de mini-aanhang mee naar huis kreeg.