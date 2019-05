Rotterdammer (69) moet nog zes jaar de cel in

Een vrachtwagenchauffeur uit Rotterdam is zondag op verzoek van de Franse autoriteiten opgepakt langs de A16 bij Zevenbergschenhoek. De 69-jarige man had nog een celstraf van zes jaar open staan in Frankrijk.

De Rotterdammer en zijn wagen werden zondagavond rond 21:30 uur gecontroleerd. Toen de agent zijn personalia controleerde in het politiesysteem, bleek dat hij gesignaleerd stond.

De man is in 2017 veroordeeld tot een celstraf van zes jaar vanwege zijn betrokkenheid bij de smokkel van verdovende middelen. Hij is overgebracht naar een arrestantencomplex in Breda.