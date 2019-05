Schiedam viert tachtig jaar Maarten Biesheuvel

Auteur J.M.A. (Maarten) Biesheuvel wordt op 23 mei tachtig jaar. In zijn geboorteplaats Schiedam wordt dat gevierd met een expositie in de bibliotheek, een feestavond, een literair café, een lezing en zelfs een fietstocht langs de plekken die een rol speelden in zijn jonge jaren.

Ook verschijnt er bij de in Schiedam gevestigde uitgeverij Scriptum een boek met verhalen van Biesheuvel waarin Schiedam een rol speelt: een Schiedamse jongen.

De expositie in de Korenbeurs begint woensdag al. Het leven van Biesheuvel, die de eerste twintig jaar van zijn leven in Schiedam doorbracht, wordt in beeld gebracht met boeken, foto's, tekeningen, handschriften en portretten uit privécollecties en de collectie van Het Literatuurmuseum in Den Haag.

Maarten Biesheuvel werd aan de Schiedamse Vlaardingerdijk geboren. Na zijn diensttijd verhuisde de verhalenverteller voorgoed naar Leiden. Het is nog niet duidelijk of de auteur een of meer evenementen zal bijwonen.