73-jarige Hoekenees kampioen met het vierde van VDL

Hij is 73 jaar, speelt wekelijks tegen voetballers die soms vijftig jaar jonger zijn en draagt met trots de aanvoerdersband van VDL 4. Bob Clarke uit Hoek van Holland is misschien wel de oudste kampioen ter wereld, want hij pakte afgelopen weekend met zijn ploeg uit Maassluis de titel in de zesde klasse van het amateurvoetbal.

De teamgenoten van Clarke zijn gek op hem. "Bobby is dé man", zegt een teamgenoot voor de camera van WOS Media. Tegenstanders hebben ook respect voor de 73-jarige aanvoerder van VDL 4. "Als de tegenstander zijn leeftijd hoort, dan gaat die met respect vol gas. Dan moeten we allemaal lachen. Het is heel leuk om met hem te spelen."

Clarke gaat zeker nog een jaar door. De geboren Brit wil niets weten van Walking Football, een voetbalvariant voor ouderen. "Daar begin ik niet aan. Ik ga ook niet in een veteranenelftal spelen. Niet dat ik zo goed ben, maar dat is niets voor mij."

Tegen FC 's-Gravenzande haalden Clarke en VDL 4 het kampioenschap binnen. Onder toeziend oog van zijn kleinkinderen kreeg Clarke ook nog eens een publiekswissel. Of Clarke volgens het Guinness Book of World Records de oudste kampioen ter wereld is, horen Clarke en zijn ploeggenoten over twee weken.

Kijk hierboven naar de reportage van WOS Media over Hoekenees Bob Clarke, die op 73-jarige leeftijd kampioen werd met VDL 4 uit Maassluis.