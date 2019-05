Van Hanegem aan de slag bij FC Den Bosch

Van Hanegem was ook in beeld om als hoofdcoach aan de slag te gaan, maar in zijn column in het AD zei het icoon van Feyenoord maandag dat hij geen prominente rol wil. 'Ik pas gewoon voor de show en het gezeik eromheen', aldus de Kromme.

De ploeg uit Brabant wil na veertien jaar weer terugkeren naar de eredivisie en heeft met geldschieter Kakhi Jordania een selectie, die dit jaar lange tijd bovenaan stond in de keuken Kampioen Divisie. Door de magere resultaten in de tweede seizoenshelft werd coach Wil Boessen vorige maand ontslagen.

FC Den Bosch treft in de halve finales van de play-offs Go Ahead Eagles.